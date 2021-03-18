Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, "Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız. Çanakkale, ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nün 106. yılındayız. Zaferin 106'ncı yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde de törenler düzenleniyor.

Kutlu zaferle ilgili mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız" ifadelerine yer verdi.

İşte Erdoğan'ın mesajından satır başları:

"Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdı. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız.

"ECDADIMIZIN YAZDIĞI ŞANLI BİR DESTAN"

106. sene-i devriyesini millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz Çanakkale zaferinin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, tazimle yâd ediyoruz. Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır.

Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir.

"TOPRAKLARIMIZ İBRETLİK DERSLERLE DOLU"

Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur.

Aziz milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Şanlı Çanakkale Zaferi'nin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız.

"TÜRK MİLLETİ CANINI VERMEYE HAZIR"

Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz. Mukaddes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, bugün de birliğini, beraberliğini, dirliğini muhafaza etmek için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır.

"ÜLKEMİZDE OYNANAN OYUNLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekûn bir mücadeleyle savunacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."