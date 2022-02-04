Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna-Rusya gerilimi) Şu anda Avrupa'da bu işi çözmeye yönelik lider noktasında ciddi sıkıntı var. Biden da bu sürece...
AA, Zafer Çakmak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna-Rusya gerilimi) Şu anda Avrupa'da bu işi çözmeye yönelik lider noktasında ciddi sıkıntı var. Biden da bu sürece henüz olumlu yaklaşım sergileyemedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna- Rusya gerilimi) Şu anda Avrupa'da bu işi çözmeye yönelik lider noktasında ciddi sıkıntı var. Biden da bu sürece henüz olumlu yaklaşım sergileyemedi"
AA / Zafer Çakmak - Güncel