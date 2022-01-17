Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız."
AA / Barış Kılıç - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
AA / Barış Kılıç - Son Dakika Haberleri