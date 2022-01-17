Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Kılıç - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
AA / Barış Kılıç - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC, Güncel, Haber

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