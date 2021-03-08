Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir."
08.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur