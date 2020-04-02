Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin sağlık altyapısının pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumda olduğunu belirten Erdoğan, "Bu zor süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. "SAĞLIK ALTYAPIMIZ OLDUKÇA İYİ DURUMDA" Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız" ifadelerini kullandı. "GEÇİM SIKINTI YAŞAYANLARA YARDIM EDİN" TALİMATI Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında belediye başkanları ile video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda talimatta bulunarak, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardım edilmesini söyledi.