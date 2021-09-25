Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe vatandaşlarına sağladığı refah seviyesi ona göre artmaktadır, artmayı da... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe vatandaşlarına sağladığı refah seviyesi ona göre artmaktadır, artmayı da...

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe vatandaşlarına sağladığı refah seviyesi ona göre artmaktadır, artmayı da sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe vatandaşlarına sağladığı refah seviyesi ona göre artmaktadır, artmayı da sürdürecektir."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (1)

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe vatandaşlarına sağladığı refah seviyesi ona göre artmaktadır, artmayı da... - Haberler
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