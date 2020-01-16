Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya, Suriye ve İran'daki son durumu görüştü

16.01.2020 08:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:26

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle