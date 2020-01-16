Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya, Suriye ve İran'daki son durumu görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya, Suriye ve İran'daki son durumu görüştü

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı

16.01.2020 08:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya, Suriye ve İran'daki son durumu görüştü

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı arasındaki telefon görüşmesinde ve 'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı.


Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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