Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz"
Kaynak: AA
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