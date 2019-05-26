Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Sivriada'dan genel görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması
Sivriada'dan genel görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti
Kaynak: AA