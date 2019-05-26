Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Sivriada'dan genel görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması
Sivriada'dan genel görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur
Kaynak: AA
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