Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı

AA, Enes Kaplan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Senegal Stadı'nın açılışı için ülkede bulunan devlet başkanları onuruna verdiği öğle yemeğine iştirak etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Senegal Stadı'nın açılışı için ülkede bulunan devlet başkanları onuruna verdiği öğle yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki öğle yemeği, basına kapalı yapıldı.

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Senegal, Güncel, Haberler

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