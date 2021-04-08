Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti
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Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel
Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl önce terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl önce terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 Mart 2015'te görevi başına şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz ile Adalet Bakanlığı tarafından Kiraz anısına düzenlenen öykü ve deneme yarışmasında dereceye girenleri kabul etti. Yarışmada ödül alanlara ödüllerini veren Erdoğan, Savcı Kiraz'ın babasına Kuran-ı Kerim, annesine ise Türk bayrağı hediye etti.


Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti
Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti
Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti
Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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