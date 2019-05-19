Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da Konuştu: 2023 İçin Özel Bir Ekip Kurduk

Samsun Tütün İskelesi'ndeki 19 Mayıs'ın 100. yıl kutlama töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak 29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi 100'üncü yıl etkinliğine başlıyoruz. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz. 2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurduk." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Biz kökü tarihin binlerce yıllık derinliklerine ulaşan bir millet ve devletiz. Gazi Mustafa Kemal 1 asır önce bugün herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subaylarından biri olarak ayak bastı. İsmi, bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da bizim devletimiz hep tektir.

"FIRSAT BULDUKLARINDA..."

Bu zafer milletimiz için geleceğini kuracağı coğrafyanın kapısını açmıştır. Osmanlı Balkanlar'dan çekilirken tarihin en büyük soykırımı bizim milletimize uygulandı. Onca derin acıya rağmen milletimiz hiç bir zaman düşmanı gibi yanlışa düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. İnsanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar. Fırsat bulduklarında bizi içimizden bölmeye, dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar.

"HER GÜN BİR TUZAĞI BOZUYORUZ"

29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi yüzüncü yıl etkinliğine başlıyoruz. Her şeye rağmen 2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini sıkı bir şekilde yapıyoruz. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize karşı kurulan bir tuzağı bozuyoruz.

Birileri hala döviz kurunu, faizi, yaptırım tehditlerini kendi mecrasında yürüyen işler olarak görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz. Gençlerimiz bu büyük oyunu görüyor. Ezanlarına, bayraklarına, vatanlarına, devletlerine dört elle sahip çıkıyor. Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değil. Her gün ülkemize kurulan tuzakları bozuyoruz. Kendi ülkesinini tökezlemesinden medet umanlara rağmen Türkiye'yi dimdik ayakta tutuyor, hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Dahili bedhalara rağmen hedeflerimize doğru ilerliyoruz."

LİDERLER TÖRENDE

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında Tütün iskelesi önünde düzenlenen resmi tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile kabine üyelerinin katılımıyla başladı. Törene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'de katıldı.