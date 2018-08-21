Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'u kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

(Caner Ünver/İHA)

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