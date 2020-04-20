Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirlerin en titiz şekilde uygulanarak Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istediklerini belirten Erdoğan, "Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz" dedi.

20.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs gündemiyle toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelenin ardından normale dönüş için ilk kez tarih verdi.

"RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ NORMALLEŞME ADIMI ATMAK İSTİYORUZ"

Erdoğan, koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirlerin en titiz şekilde uygulanarak Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istediklerini belirterek, "Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin ramazan bayram sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi atmaya da başlayabiliriz. Tüm sektörlerin buna göre hazırlıklarını yapmalarında fayda görüyoruz. Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğe güvenle bakabiliriz. Bu topraklardan başka vatanımız, sinesine sığındığımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz

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