Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İran, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan cumhurbaşkanları ile Umman Sultanı'nı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
25.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:37

Ramazan Bayramı dolayısıyla günü telefon görüşmeleriyle geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan liderler görüşmelerinde, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Politika Manşet

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