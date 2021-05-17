Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü: İsrail'e dur deyin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü: İsrail'e dur deyin

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

"İSRAİL BÖLGESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

"İSRAİL, HUKUKSUZ VE İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARINA SON VERMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

Kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, BM başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun diplomasi yürüttüklerini ancak Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini belirtti.

Erdoğan ayrıca Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü: İsrail'e dur deyin

Kaynak: Anadolu Ajansı

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