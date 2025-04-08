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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e neden dava açtı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e neden dava açtı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel hakkında "Cuntacı" ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e neden dava açtı?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,CHP lideri Özgür Özel hakkında 500 bin TL manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e neden dava açtı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZGÜR ÖZEL'E NEDEN DAVA AÇTI?

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuyla ilgili açıklamasında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada "Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır" demişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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