Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (1)
19.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:39
Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı.
Harun UYANIK-Burçak BOZKUŞ-Cemal YURTTAŞ - Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Merkezefendi'ye geldi. Erdoğan, Vergin'in Merkezefendi Camii'nde kılınanan cenaze namazına katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı