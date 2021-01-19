Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (1)
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (1)

19.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:39
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (1)

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı.

Harun UYANIK-Burçak BOZKUŞ-Cemal YURTTAŞ - Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Merkezefendi'ye geldi. Erdoğan, Vergin'in Merkezefendi Camii'nde kılınanan cenaze namazına katıldı. 


Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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