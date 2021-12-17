CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşmesini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...

 'İnsani su hakkı' ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

"İnsani su hakkı" ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title