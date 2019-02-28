Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yi Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yi Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi yeniden göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yi Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi yeniden göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına tekrar seçilen Buhari'yi kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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