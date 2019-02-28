Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yi Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi yeniden göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi yeniden göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına tekrar seçilen Buhari'yi kutladı. - ANKARA
Kaynak: İHA