Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti
01.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz