Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz."
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen