Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz."

Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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