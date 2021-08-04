Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. İkilinin başta yangınlar olmak üzere gündemdeki konuları da ele alacağı öğrenildi.