Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. İkilinin başta yangınlar olmak üzere gündemdeki konuları da ele alacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'deki evinde ziyaret etti. İkili arasındaki görüşme, kısa süre önce başladı.
Erdoğan ve Bahçeli'nin başta Türkiye'nin güneyindeki yangınlar olmak üzere gündemdeki konuları ele alacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.