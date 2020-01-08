Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından misafir ülkelerin liderlerini yemekte ağırladı.

08.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından misafir ülkelerin liderlerini yemekte ağırladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre Merkezinde düzenlenen TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış programının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u yemekte ağırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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