Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan aileye 16 adet koyun gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel ve ailesine gönderdiği koyunlar BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel adlı vatandaşa 16 adet koyun gönderdi.
26.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel ve ailesine gönderdiği koyunlar BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel adlı vatandaşa 16 adet koyun gönderdi
Kaynak: AA