Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan aileye 16 adet koyun gönderdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel ve ailesine gönderdiği koyunlar BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel adlı vatandaşa 16 adet koyun gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel ve ailesine gönderdiği koyunlar BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel adlı vatandaşa 16 adet koyun gönderdi Kaynak: AA