Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir.