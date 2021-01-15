Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda...

15.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hadise İrem Derici Ajda Pekkan Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Taşdemir İsmail Kartal Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:50:36. #1.15#
title