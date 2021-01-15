Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda...
15.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran