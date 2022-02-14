Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KDV indirimi) Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai...
AA, Murat Paksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KDV indirimi) Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KDV indirimi) Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız."
AA / Murat Paksoy - Güncel