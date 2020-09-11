Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
11.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:19

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.  

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Tuna Kiremitçi Ozan Çolakoğlu
Spor Şenol Güneş Gökhan Töre Eddie Newton Mustafa Cengiz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Fransa Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 18:21:56. #1.14#
title