Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden uyuşturucu kullandığı görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu olayına da değindi. Erdoğan, "Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. "Sıkıntılarımız yok mu, elbette var" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Teşkilatlarımızdan başlayarak her seviyede bu değişimi hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Bundan sonra da getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, uyuşturucu kullandığı görüntülerle gündem olan eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu olayına gönderme olarak nitelendirildi.