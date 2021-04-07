Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz

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Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden uyuşturucu kullandığı görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu olayına da değindi. Erdoğan, "Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. "Sıkıntılarımız yok mu, elbette var" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Teşkilatlarımızdan başlayarak her seviyede bu değişimi hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Bundan sonra da getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, uyuşturucu kullandığı görüntülerle gündem olan eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu olayına gönderme olarak nitelendirildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyada lüks aracında kokain çektiği görüntülerinin ardından gündem olmuştu. İki kez gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla ev hapsine çarptırılan Ayvatoğlu'nun parti ile ilişiği kesilmişti. İlk etapta "Şaka amaçlı pudra şekeri çektim" diyen Ayvatoğlu, ikinci ifadesinde emniyette videonun tamamının kendisine izletildiğini ve bu şekilde o videoda kokain içtiğini hatırladığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:58:13. #1.14#
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