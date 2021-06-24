ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi
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ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi

Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından İÇDAŞ'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından İÇDAŞ'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi.

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi - Haberler
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