ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından İÇDAŞ'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından İÇDAŞ'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Unvanı Tevcih Töreni'ne video mesaj gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz