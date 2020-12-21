Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi

21.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren yeğeni Ahmet Erdoğan (73), memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren yeğeni Ahmet Erdoğan (73), memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rahmetli ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Ahmet Erdoğan, solunum cihazına bağlandı. Ahmet Erdoğan dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi uçakla Trabzon Havalimanı'na, oradan ise kara yolu ile Rize'nin Güneysu ilçesi Dumankaya köyüne getirildi. Erdoğan için koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımı ile bu sabah evinin önünde cenaze namazı kılındı. Namaza Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağ, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ile komşuları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Erdoğan aile kabristanlığında toprağa verildi.


- Neysu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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