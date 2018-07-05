Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mal Varlığı Listesi Yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da yayınlandı.

6 MİLYON 347 BİN LİRA NAKİT PARA

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirim beyanına göre, Erdoğan'ın 3 ayrı bankada ve elinde toplam 6 milyon 347 bin lira nakit parası var.

GÜNEYSU'DA ARAZİ, KISIKLI'DA EV

Yine Erdoğan'ın mal bildirimine göre, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi Dumanlı Köyü'nde değeri 10 bin lira olan 2 bin metrekare bir arazi ve Üsküdar Kısıklı'da değeri 4 milyon lira olan bir evi var.

TEK OTOMOBİLİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınış değeri 234 bin lira olan Audi A8 marka bir otomobili var.

MEHMET GÜR'E 2 MİLYON LİRA BORCU VAR

Erdoğan'ın mal varlığı bildirim beyannamesine göre, Mehmet Gür isimli iş adamına da 2 milyon lira borcu gözüküyor.