Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya bin 110 yeni kadro açıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile büyük bölümü Adalet ve Ticaret bakanlıklarında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına toplam bin 110 yeni kadro açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan yeni atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Alınan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'na Selami Yazıcı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı'na Süleyman Hacıcaferoğlu, Helâl Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği'ne Mustafa Süleyman Beşli atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Muhiddin Şahin ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Nadide Yiğiteli ise görevden alındı.

KAMUYA YENİ KADROLAR

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Adalet Bakanlığı'na 432, Ticaret Bakanlığı'na 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 50, Türkiye Adalet Akademisi'ne 6, Hakim ve Savcılar Kurulu'na 83 ve Orman Genel Müdürlüğü'ne 39 olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına toplam bin 110 yeni kadro ihdas edildi.

2022'DE ADALET BAKANLIĞI'NA 12 BİN 933 PERSONEL ALINACAK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personelin alınacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılı personel alımı için yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacağını belirtmişti.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetmişti; "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Bozdağ, alınacak personelin birimlere göre dağılımını da bir taplo ile paylaşmıştı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500 ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 personel istihdam edilecek.

BAKAN VARANK'TAN İSTİHDAM AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da istihdam ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Varank toplantıdaki konuşmasında, "Ülke olarak yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı odağına alan yeni bir ekonomik atılım içerisindeyiz. Ajanslar da bu süreçte önemli vazifeleri üstlenmek durumunda. Bugüne kadar ajanslar, kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladı" dedi. 2021'de başlattıkları Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında, farklı il ve ilçelerdeki 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacaklarını açıklayan Varank, "Belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri paydaşlığında yapacağımız emek yoğun sektörlere dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel sektöre tahsis ederek yaklaşık 65 bin gencimizi istihdam edeceğiz" diye konuştu. Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için odak alan olarak belirlediklerini aktaran Varank, "Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullanmıştı.