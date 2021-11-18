Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift, serbest bırakıldı

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklanan İsrail uyruklu çift serbest bırakıldı.

"TÜRK HÜKÜMETİNE İŞ BİRLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın ortak duyurusu: Türkiye ile ortak çabalarımızın ardından Mordi ve Natali Oknin serbest bırakıldı, İsrail'e evlerine dönüyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür ediyoruz, Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz."

"EVE DÖNÜYORUM"

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından çift ile fotoğrafını paylaşarak "Eve dönüyorum" ifadelerini kullandı.

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