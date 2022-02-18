Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan Tarkan'ın Geççek şarkısıyla ilgili dikkat çeken yorum

Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' saat 21.00'de yayınlanmasının ardından kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Şarkı çok sayıda paylaşım alırken, YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter'da izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.

Şarkı, siyasi tartışmaları da beraberinde getirirken en dikkat çeken yorumlardan biri ir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorluğunu da yapan Eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez'den geldi.

Şarkıdan sonra eski AK Partili arkadaşlarının kendisini aradığını ifade eden Çömez, "Hepsinin ortak sorusu şuydu: Acaba nasıl geççek? Dedim merak etmeyin. Rahat geççek" mesajını yayınladı.

İşte Çömez'in o paylaşımı;

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