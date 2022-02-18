Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan Tarkan'ın Geççek şarkısıyla ilgili dikkat çeken yorum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan Tarkan'ın Geççek şarkısıyla ilgili dikkat çeken yorum

Haberler.com - Politika
 - Güncelleme:

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorluğunu da yapan eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez, Tarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eski AK Partili arkadaşlarının kendisini aradığını ifade eden Çömez, "Hepsinin ortak sorusu şuydu: Acaba nasıl geççek? Dedim merak etmeyin. Rahat geççek" ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' saat 21.00'de yayınlanmasının ardından kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Şarkı çok sayıda paylaşım alırken, YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter'da izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.

Şarkı, siyasi tartışmaları da beraberinde getirirken en dikkat çeken yorumlardan biri ir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorluğunu da yapan Eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez'den geldi.

Şarkıdan sonra eski AK Partili arkadaşlarının kendisini aradığını ifade eden Çömez, "Hepsinin ortak sorusu şuydu: Acaba nasıl geççek? Dedim merak etmeyin. Rahat geççek" mesajını yayınladı.

İşte Çömez'in o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan Tarkan'ın Geççek şarkısıyla ilgili dikkat çeken yorum

Tarkan'ın Geççek'i sonrası Erdoğan'ın meşhur seçim şarkısı Dombra Twitter'da TT olduTarkan'ın Geççek'i sonrası Erdoğan'ın meşhur seçim şarkısı Dombra Twitter'da TT oldu
Tarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan: Sanatçının hislerini sorgulamayınTarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan: Sanatçının hislerini sorgulamayın
Politik mesaj içerdiği söylenen Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı muhalefetin diline dolandı! İlk paylaşım Akşener'denPolitik mesaj içerdiği söylenen Tarkan'ın "Geççek" şarkısı muhalefetin diline dolandı! İlk paylaşım Akşener'den
Tarkan'ın çok konuşulan yeni şarkısı Geççek, YouTube'da trend listesinin zirvesine yerleştiTarkan'ın çok konuşulan yeni şarkısı Geççek, YouTube'da trend listesinin zirvesine yerleşti
Politik mesaj mı veriyor? Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı sosyal medyanın gündemine oturduPolitik mesaj mı veriyor? Tarkan'ın "Geççek" şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu
Tarkan'ın Geççek şarkısı çıktı! İşte politik mesaj olarak algılanan şarkının sözleriTarkan'ın Geççek şarkısı çıktı! İşte politik mesaj olarak algılanan şarkının sözleri

Haberler.com - Politika

Tarkan, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

baklavacı çeto :

efendim hocam. evet evet. denizlideyim

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title