Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "En ciddi sıkıntımız" dediği eğitim konusundaki soruna büyük umutlarla göreve getirilen Ziya Selçuk da çare olamadı.

Türkiye'nin en ciddi sorunlarından biri de hiç kuşkusuz ki eğitim alanında yaşanan sıkıntılar... Hatta zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda bir takım öz eleştirilerde bulunarak "Ülkemizin geçmişten bugüne eğitim öğretim sistemi çocuklarımıza maddi bilgi yükleme üzerine kuruludur. Eğitim kısmı ihmal edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı görevine eğitim alanında sayısız başarıya imza atan Ziya Selçuk'u getirerek bu sorunun üstesinden gelmeyi hedefledi; ancak Ziya Selçuk sorunları çözemeden görevi bıraktı.

Peki Ziya Selçuk kimdir, bakanlık koltuğuna nasıl oturdu, görevde kaldığı sürede neler yaptı? Bu soruların cevaplarını sizler için hazırladığımız 3 dakikalık videoda derledik.