Son dakika... KIRKLARELİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinde yattığı Pınarhisar'da doğum günü için klip hazırlandı

Ünlü oyuncu, feci şekilde ölerek Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı

Akaryakıtta dev vurgun! Devleti zarara uğratan 157 istasyon belirlendi, 120 gözaltı var

Hadi salgına rağmen kongre yaptınız anladık da davul zurna çaldırıp omuzlara çıkmak nedir

Romantik fotoğrafa iki kelime not düşüp, saat tam 00.01'de eşinin doğum gününü kutladı

Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılında dört ay cezaevinde kaldığı Pınarhisar ilçesinde, Erdoğan'ın doğum günü için klip hazırlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılında dört ay cezaevinde kaldığı Pınarhisar ilçesinde, Erdoğan'ın doğum günü için klip hazırlandı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ın talimatıyla çekilen klipte vatandaşlara "Pınarhisar'da Recep Tayyip Erdoğan denilince aklınıza ne geliyor?" sorusu yöneltildi.

Öğrenci, esnaf, genç ve yaşlıların yer aldığı klipte vatandaşlar duygularını, "Aşk geliyor, sevgi geliyor", "Dünya lideri", "Allah başımızdan eksik etmesin inşallah", "Can yoldaşımız", "Türkiye'nin umudu", "Ümmetin umudu", "Bütün güzellikler Recep Tayyip Erdoğan deyince aklıma geliyor", "Dünyaya meydan okuyan büyük bir lider" cümleleriyle ifade ettiler.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip beğeni topladı.

Talay AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınarhisarlıların Erdoğan'a ayrı bir gönül bağlarının olduğunu söyledi.

Talay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı