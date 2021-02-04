Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede küfür skandalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede küfür skandalı

04.02.2021 08:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı Bilecik İl Kongresi'ne ses krizi esnasında edilen küfür damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Bilecik İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Salondakileri selamlayan Erdoğan, ardından topu AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'a attı. Ancak Yıldırım'ın sesinin Erdoğan'a gitmemesi kısa süreli krize neden oldu. Bu esnada salondaki bir kişinin "Abi adamın sesi gelmiyor ... ya" şeklindeki küfrü duyuldu.

Salondakiler bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşanırken aynı kişi saniyeler sonra ikinci defa küfür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede küfür skandalı

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