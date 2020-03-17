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Angela Merkel, Almanya, Fransa, Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson dörtlü zirve gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren zirvede, Suriye, göçmen krizi ve koronavirüs ile mücadele ele alındı.

17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:08
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında telekonferansla yapılan görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada dörtlü zirvenin sona erdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Boris Johnson video konferansla bir Dörtlü Zirve gerçekleştirmiştir. Dörtlü Zirve'de; Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu, Türkiye-AB ilişkileri ele alınmıştır."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi

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