Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affıyla cezaevinden çıkan Madımak katliamı sanığı hayatını kaybetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affıyla cezaevinden çıkan Madımak katliamı sanığı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affıyla cezaevinden çıkan Madımak katliamı sanığı hayatını kaybetti
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Sivas "Madımak Katliamı" davasında müebbet hapse mahkum edilen ancak sağlık sorunları nedeniyle Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedilerek serbest bırakılan Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti.

2 Temmuz 1993 yılında Sivas'taki Madımak Oteli'nin yakılması ve 33 kişinin ölmesiyle ilgili davada idam cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç'ın cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti.

SENE BAŞINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

27 yıl cezaevinde kalan Kılıç, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporu sonucunda Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası gereğince 31 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affetmesi sonucu tahliye edilmişti.

87 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç, bugün Sivas'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

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