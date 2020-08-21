Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıklamasının ardından, MHP'nin resmi Twitter sayfasından "Çırpınırdı Karadeniz" parçası paylaşıldı.
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıkladı. Buna göre Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Müjde sonrası MHP'nin ilk tepkisi de Azerbaycanlı kadın şarkıcı Azerin'in söylediği "Çırpınırdı Karadeniz" parçasını Twitter'dan paylaşmak oldu.
"MÜJDELER OLSUN"
AK Parti'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Twitter sayfasından efsaneleşmiş parça paylaşılırken "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağı'na Müjdeler Olsun" notu düşüldü.
ÇIRPINIRDI KARADENİZ SÖZLERİ
Çırpınırdın Qara Deniz
Baxıb Türk'ün bayrağına.
Çırpınırdın Qara Deniz
Baxıb Türk'ün bayrağına.
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Sırmalar sarsam koluna
İnciler düzsem yoluna
Sırmalar sarsam koluna
İnciler düzsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına
Fırtınalar dursun yana
Selam Türk'ün bayrağına
Kafkaslar'dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Kafkaslar'dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Türk'ün şanlı bayrağını
Turan ile asacağız
Türk'ün şanlı bayrağını
Turan ile asacağız
Azerbaycan bayrağını
Qarabağ'da asacağız
Azerbaycan bayrağını
Qarabağ'da asacağız