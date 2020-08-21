Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıklamasının ardından, MHP'nin resmi Twitter sayfasından "Çırpınırdı Karadeniz" parçası paylaşıldı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıkladı. Buna göre Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Müjde sonrası MHP'nin ilk tepkisi de Azerbaycanlı kadın şarkıcı Azerin'in söylediği "Çırpınırdı Karadeniz" parçasını Twitter'dan paylaşmak oldu.

"MÜJDELER OLSUN"

AK Parti'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Twitter sayfasından efsaneleşmiş parça paylaşılırken "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağı'na Müjdeler Olsun" notu düşüldü.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ SÖZLERİ

Çırpınırdın Qara Deniz

Baxıb Türk'ün bayrağına.

Çırpınırdın Qara Deniz

Baxıb Türk'ün bayrağına.

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

İnciler düzsem yoluna

Sırmalar sarsam koluna

İnciler düzsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına

Fırtınalar dursun yana

Selam Türk'ün bayrağına

Kafkaslar'dan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Kafkaslar'dan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ile asacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ile asacağız

Azerbaycan bayrağını

Qarabağ'da asacağız

Azerbaycan bayrağını

Qarabağ'da asacağız