Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun korunması konusunda anlaştı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun korunması konusunda anlaştı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun korunması konusunda anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Soçi'de bir araya geldi. Dünyanın gözünü çevirdiği tarihi zirvenin ana gündem maddesi Suriye'ydi. Moskova yönetimin son dönemde İdlib'deki mevzileri vurması Türkiye ile imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edileceği endişesini yaratırken, görüşmeye hakim üst düzey Türk yetkili, Erdoğan ile Putin'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki mevcut statükoyu koruma konusunda anlaştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi'de bir araya geldi. İki lider Libya'dan Karabağ'a, S-400'lerin ikinci partisinden ticari ilişkilere kadar birçok konuyu masaya yatırdı.

Ancak görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye'nin İdlib kentinde son dönemde artan gerginlikti. Moskova yönetimi, kentin etrafındaki muhaliflere ait mevzileri vurmuş, Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart 2020'de imzalanan ateşkesin bozulabileceği endişesi ortaya çıkmıştı.

İki liderin yaptığı baş başa görüşmede uzlaşının çıktığı belirtildi. Görüşmeye hakim üst düzey Türk yetkili, Middle East Eye'a (MEE) verdiği demeçte, Erdoğan ile Putin'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki mevcut statükoyu koruma konusunda anlaştığını kaydetti:

"İdlib'de bir değişiklik yok. Oradaki mevcut statükoyu koruyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile baş başa görüşmeye girmeden önce kameralar karşısında verdiği demeçte; "Suriye konusunda birlikte attığımız adımlar büyük önem taşıyor. Oradaki barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" demişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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