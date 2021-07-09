Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile uzun süre sonra ilk kez aynı fotoğraf karesinde yer aldı. Diyarbakır Anneleri ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Soylu, "Terörle mücadelede kararlılığı ve liderliğiyle, evlat nöbetindeki annelere cesaret kaynağı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri bir arada" mesajını yazdı.