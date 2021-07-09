Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile uzun süre sonra ilk kez aynı fotoğraf karesinde yer aldı. Diyarbakır Anneleri ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Soylu, "Terörle mücadelede kararlılığı ve liderliğiyle, evlat nöbetindeki annelere cesaret kaynağı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri bir arada" mesajını yazdı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süre sonra ilk kez bugün Soylu ile aynı fotoğraf karelerinde yer aldı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Diyarbakır Anneleri ziyaretinde çekilen ve kendisinin de olduğu fotoğrafları paylaşarak, "Söz konusu evladı olduğunda, annelerin cesaretinin yenemeyeceği hiçbir örgüt, hiçbir kötülük yoktur. Terörle mücadelede kararlılığı ve liderliğiyle, evlat nöbetindeki annelere cesaret kaynağı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri bir arada..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede
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- Abdullah Karlidag
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