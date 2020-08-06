Cumhurbaşkanı Erdoğan Hiroşima için mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hiroşima için mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hiroşima için mesaj yayımladı
06.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor. İnsanlığın 8 Ağustos 1945'te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için, çocuklarımıza ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için bir daha asla" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün insanlık tarihinin en karanlık günlerinden birini, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75'inci yıl dönümünü büyük bir hüzün ve acıyla yad ediyoruz. Bu felaketin kurbanlarını bir kez daha tazimle anıyorum. Dost Japon halkına tam 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeyi çalışan mağdurların yakınlarına baş sağlığı diliyorum. İnsanlık olarak Hiroşima'da yaşanan bu mefhum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış Anıtı Parkında yer alan kaideye kazındığı gibi Hiroşima yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır."

Erdoğan sözlerine, Nazım Hikmet'in, Hiroşima kurbanlarının sembolü haline gelen Sadako Sasaki'nin anısına yazdığı şiirle devam ederek, "'Kapıları çalan benim kapıları birer birer gözünüze görünemem göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok, şeker bile yiyemez ki kaat gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler.' Ancak Hiroşima'da yaşanan onca drama rağmen Suriye'den Yemen'e, Filistin'e kadar birçok ülkede çocuklar ölmeye, minik bedenleriyle savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm, çocukları kimi zaman bir mülteci teknesinde kimi zaman okul sırasında kimi zaman sokakta kimi zaman da kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor. Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor. İnsanlığın 8 Ağustos 1945'te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için, çocuklarımıza ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için bir daha asla diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Tüm Hiroşimalıları, tüm Japon halkını ve törende bulunan katılımcıları tekrar saygıyla selamlıyorum" dedi.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA

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