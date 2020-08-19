Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Büyükelçisini kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Panda'nın eşi ve beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Kaynak: İHA