: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız

27.01.2020 22:23 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor." şeklinde konuşan Erdoğan, "Hafter'in (Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"LİBYA'DA CEZAYİR İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel konularda Cezayir ile yakın işbirliğinde olacaklarını, bu çerçevede Libya konusunda da ortak harekete devam edeceklerini ifaden ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cezayir, Libya'nın en önemli komşusu ve siyasi süreçte önemli roller oynayabilir. Libya sorununun çözümü için yol haritası artık bellidir. BM çatısında, uluslararası meşruiyeti olan hükümetin öncülüğünde, ateşkesin derhal uygulanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi gerekiyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bugüne kadar alınan tüm kararlara uydu. Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor. Bu arada, Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve Moskova'ya anlaşmak için, çözüm için değil, burası çok çok önemli, sözde 'haklı davalarını anlatmak için' gittiklerini, 'çözümün namlunun ucunda olduğunu' ifade etmiştir. Bu da Hafter'in gerçek niyetini ele veren itiraf niteliğinde bir açıklamadır."

DEPREM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler." ifadelerini kullandı.

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