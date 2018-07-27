Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gökkuşağı Ülkesi Her Türlü Takdirin Üstündedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gökkuşağı Ülkesi Her Türlü Takdirin Üstündedir

- Yemekten detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması JOHANNESBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hyatt Regency Otel'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

- Yemekten detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması JOHANNESBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hyatt Regency Otel'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et