Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi

15.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıp gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Gençlere nasihatlerde bulunan Cumhurbaşkanı, bir ara salondaki sessizliğe sitem edip "Bu ses bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi" ifadelerini kullandı.

Her fırsatta gelecek hedefleri için gençlere çok büyük pay düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Gençlere öğütler veren Cumhurbaşkanı, eğitimden politikaya kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı. Bir ara 15 Temmuz'u hatırlatan ve bu konu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, devamında ise salondaki sessizliğe tepki gösterdi.

"BU SES, AK GENÇLİĞİN SESİ GİBİ GELMEDİ"

"Gençler şimdi sizinler 2053 Türkiye'si için ahitleşelim mi?" diyen Cumhurbaşkanı, devamında "Sesiniz çok az geldi" ifadelerini kullandı. Tekrar "Hazır mıyız? Kendimiz ve ülkemiz için büyük hayaller kuruyor muyuz?" sözlerine yer veren Erdoğan salondan gelen sesi az bulunca, "Bu ses bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi" diyerek sitem etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi

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