Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde (2)
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Japonya Başbakanı Abe'yle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Japonya Başbakanı Abe'yle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri