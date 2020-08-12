Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eren Bülbül için okuduğu şiiri paylaştı.

12.08.2020 07:58 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında okuduğu şiirle andı. Erdoğan'ın okuduğu şiiri İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'İyi ki varsın' etiketiyle paylaştı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını söyleyip güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül (15) ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, hiçbir zaman unutulmadı.

ERDOĞAN, EREN İÇİN OKUDU

Twitter'da 'İyi ki varsın Eren' etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Bunlardan biri de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a aitti. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eren için okuduğu "Gene hangi duayı okudun anne, vurulduğum yerde güneş açtı, yine mi ağlıyorsun anne? Cennetime yağmur yağdı, git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım, şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi oğlum hadi git ya gazi ol ya şehit" şiirinin de yer aldığı bir video paylaştı. Erdoğan, paylaşımında Mehmet Emin Yurdakul'un "Ya gazi ol ya şehit" adlı bu şiirini ilk kez Eren için okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu

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